Bordighera: locali sotto la rotonda di Sant'Ampelio, Pallanca a Ingenito "Vedo una sfida brancaleonesca"

"Tutti i vizi evidenziati sui social sono pertinenti alle fasi finali dei lavori, fasi seguite direttamente dalla giunta Ingenito".

Questo il commento di Giacomo Pallanca, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, in merito alla discussione odierna sui locali al di sotto della rotonda di Sant'Ampelio. Pallanca ha replicato al sindaco Ingenito spiegando:"Rispondo poiché, mio malgrado, sono stato nominato nella sua replica. Preciso che in merito alle tanto discusse quote che riguardano la riqualificazione della Rotonda di Sant`Ampelio è depositata agli atti del Comune di Bordighera, una relazione asseverata dei progettisti, i quali dichiarano la piena regolarità dell'eseguito. Confermo altre sì che conosco molto bene tutta la fase della demolizione e ricostruzione al grezzo del cemento armato della Rotonda. A partire dal giugno 2018, data di insediamento della fu lista civica Ingenito, tutte le lavorazioni seguenti sono state oggetto di controllo e verifica da parte della nuova Amministrazione".

"La mia nota vuole essere un invito al sindaco Ingenito rivolto a trovare una soluzione con il locatario, società Amarea, affinché si scongiurasse la sciagurata ipotesi di una causa annosa con la società in oggetto. - aggiunge Pallanca - Purtroppo, invece, vedo all'orizzonte una sfida di memoria 'brancalonesca', dove il nostro cavaliere da Norcia è pronto ad immolarsi contro gli 'infedeli'".



"Archiviato quanto detto sopra, oggi siamo a martedì 9 marzo, nessun lavoro è iniziato e la data del 15 marzo, termine ultimo dichiarato in Consiglio Comunale, ribadito dal Dirigente Amministrativo, confermato dal Presidente del Consiglio Pastore e laconicamente confermato dal Sindaco Ingenito, si avvicina velocemente. - conclude Pallanca - Confidiamo nel sindaco decisionista per una rapida soluzione per la fine dei lavori, in attesa che ciò accada consiglio a tutti di rivedere le gesta di Brancaleone, cavaliere senza macchia, che affronta avventure mirabolanti in compagnia dei suoi fidi guerrieri".