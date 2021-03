La Liguria e il piano vaccinale: cosa accadrà nelle prossime settimane

Con un’ordinanza del presidente ligure Giovanni Toti, è stata nuovamente disposta la chiusura degli istituti scolastici superiori – a partire da lunedì 8 marzo. Purtroppo, gli studenti dovranno proseguire il loro percorso formativo usufruendo esclusivamente della didattica a distanza (DAD). La decisione, annunciata tramite conferenza stampa nei giorni scorsi, è stata presa sulla base dei dati riguardanti i contagi nella popolazione fra i 13 ed i 19 anni, i quali risultano essere in aumento. Si tratta di una tendenza riscontrata a livello nazionale, di conseguenza la Regione Liguria ha esteso la DAD fino al 100% delle lezioni. “È una protezione importante per le famiglie, perché si può produrre effetto moltiplicatore molto efficace. Non è una misura che comporta grandi disagi, perché le superiori sono già al 50% in didattica a distanza e le scuole sono già organizzate. È una misura per proteggere i liguri, come quella di chiudere i ristoranti di Sanremo nella settimana del Festival”, ha commentato Toti.

In realtà, per gli studenti di tutta l’Italia la situazione è diventata piuttosto frustrante. Secondo recenti proiezioni della Fondazione Gimbe, nei prossimi giorni si prospetta la didattica a distanza per il 90,01% degli 8,5 milioni di alunni delle scuole statali e paritarie. Ciò in seguito al nuovo provvedimento che dispone la chiusura degli istituti scolastici nelle aree con più di 250 contagi settimanali su 100mila abitanti. Parallelamente, fra la popolazione ultraottantenne ligure – i primi a cui viene somministrato il vaccino – sembra si stia registrando un calo degli esiti positivi nei tamponi effettuati.

Il piano vaccinale della Regione Liguria

La campagna vaccinale sta procedendo a passo lievemente più spedito rispetto alla media nazionale. In Liguria, il ciclo completo – composto da due dosi – è stato effettuato sul 2,58% della popolazione, contro il 2,43% della media italiana. Nel 75% dei casi sono stati utilizzati i vaccini Moderna e Pfizer, mentre per quanto riguarda AstraZeneca si prevede di raggiungere la medesima percentuale nell’arco delle prossime settimane. Dopo gli over 80, si procederà con la vaccinazione delle categorie vulnerabili ed ultravulnerabili, ossia le persone di età compresa fra i 18-65 anni affette da specifiche patologie pregresse, compresi i genitori di pazienti minori di 16 anni. Dal mese di marzo saranno aperte le prenotazioni presso i medici di famiglia, i quali provvederanno a somministrare AstraZeneca nel proprio studio, in ambulatorio o in farmacia.

Tra la fine di maggio e l’inizio del mese di giugno, tutti gli over 65 affetti da patologie che li configurano come vulnerabili avranno la possibilità di prenotare il proprio turno, sempre rivolgendosi al medico di famiglia. A tale fascia di popolazione verrà somministrato Pfizer o Moderna, recandosi in ospedale o alla ASL – a domicilio se non deambulanti. Allo stesso tempo, la prenotazione sarà disponibile anche per tutte le persone tra i 70-79 anni, tramite portale web, CUP, farmacie o medico di famiglia. Verrà utilizzato Pfizer o Moderna, per entrambi bisognerà recarsi in ospedale o presso la ASL.

Per il personale scolastico e degli uffici giudiziari, Polizia locale e Protezione civile di età compresa fra i 18-65 anni, sarà reso disponibile il vaccino AstraZeneca prenotando dal medico di famiglia, a partire dal 9 marzo. Non avranno bisogno di prenotazioni Carabinieri, Polizia di Stato, Forze armate, Polizia penitenziaria fra i 18-65 anni, nonché tutto il personale docente universitario. Difatti, i rispettivi corpi di appartenenza e le ASL hanno già gli elenchi a disposizione: anche in tali casi sarà inoculato AstraZeneca.

Cosa fare dopo la vaccinazione e perché bisogna continuare ad adottare delle precauzioni?

L’Istituto Superiore della Sanità ha divulgato una nota informativa per puntualizzare che, anche in seguito alla vaccinazione, dovranno continuare ad essere osservate le misure di distanziamento e di protezione individuale: la mascherina chirurgica continuerà ad essere indossata fino a quando “i dati sull’immunizzazione non mostreranno con certezza che oltre a proteggere sé stessi il vaccino impedisce anche la trasmissione del virus ad altri”. Al momento, non sussistono evidenze scientifiche del fatto che i vaccini impediscano di trasmettere il SARS-CoV-2. Molti si domandano come mai vi siano alcuni casi di positivi al tampone nonostante fossero già stati vaccinati.

Per chiarire simili dubbi, riferiamo le parole di Sergio Abrignani – professore ordinario di patologia generale all’Università Statale di Milano e direttore dell’Istituto nazionale di genetica molecolare Romeo ed Enrica Invernizzi –, il quale ha spiegato che “i vaccini anti-SARS-CoV-2 attualmente disponibili conferiscono una protezione che va dal 60% di AstraZeneca a oltre il 90% nel caso dei farmaci sviluppati da Pfizer-Biontech e da Moderna. Questo vuol dire che, anche dopo la doppia vaccinazione, c’è una quota di persone che può ammalarsi, una volta entrata in contatto con il virus. Non è una certezza, ma una probabilità, che può riguardare all’incirca il 10% di coloro che sono stati immunizzati con un vaccino a mRna e una quota compresa tra il 30-40% delle persone che avranno ricevuto la doppia dose del vaccino sviluppato da AstraZeneca”. Il professor Abrignani ha inoltre aggiunto che “questo spiega perché, sia tra le due dosi sia una volta completato il ciclo vaccinale, è necessario continuare a indossare le mascherine, rispettare il distanziamento sociale e lavare frequentemente le mani. Sebbene tutti i vaccini praticamente azzerino la possibilità di sviluppare una forma grave di Covid-19, adottare queste precauzioni è fondamentale per ridurre la circolazione del virus nella comunità e proteggere coloro che vaccinati non lo sono ancora. A partire, naturalmente, dalle persone più fragili”.

Infine, non va dimenticata l’incognita delle varianti che si stanno diffondendo sul territorio nazionale. Secondo gli studi in corso, i vaccini disponibili risultano essere efficaci contro la variante inglese – la più diffusa ora in Italia –, ma non vi sono certezze per quanto riguarda le varianti brasiliana e sudafricana, nei confronti delle quali sembra che l’efficacia dei vaccini creati contro il ceppo originario di SARS-CoV-2 si riduca fino al 60-70%. Ulteriori motivi per continuare a tenere alta la guardia.