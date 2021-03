Coronavirus: scendono le 'curve' dei contagi, Sanremo e Ventimiglia a 3,2 ma serve calare ancora per tornare al 'giallo'

Stanno funzionando le misure prese dalla Regione nei giorni scorsi per i distretti socio-sanitari della nostra provincia e, in particolare per quelli del ventimigliese e del sanremese.

Anche se, al momento, non risulta possibile confrontare il tasso di positività ai tamponi in provincia (che viene proposto ogni giorno dal nostro quotidiano on line per quanto riguarda la regione) ci sono buone notizie per quel che concerne l’incidenza media per 10mila abitanti. Mentre quella del distretto imperiese (che fino ad ora non ha creato eccessive preoccupazioni) è addirittura inferiore a quella ligure (oggi sotto i 2 mentre quella regionale è lievemente superiore), continua la decrescita dell’incidenza nei due distretti più colpiti.

Sia quello ventimigliese che quello sanremese si avvicinano sempre più a 3 ed oggi è sono attorno a 3,2, comunque molto lontano da quel 5, raggiunto dal distretto 1 (Ventimiglia) a metà febbraio e all’inizio di marzo. Una quota che era stata sfiorata anche dal 2 (Sanremo) ma che, da giovedì scorso, sta decisamente scendendo. Un dato molto positivo, quello indicato da Alisa e che fa ben sperare per i prossimi giorni, in modo da poter tornare ad una vita decisamente più serena e meno penalizzante, soprattutto per i commercianti del settore ‘food & beverage’, oggi bloccati con il solo asporto o delivery.

Anche se oggi i dati forniti a riguardo dei nuovi contagi e dei ricoverati in ospedale non sono certo molto positivi e dopo le dichiarazioni rilasciate al nostro giornale dal Primario delle Malattie Infettive del ‘Borea’ di Sanremo, si spera che le ‘curve’ al ribasso possano proseguire nella loro discesa. E, mentre sul piano nazionale continuano le voci di un presunto e possibile lock down, soprattutto nei weekend, ora si attendono buone nuove per i prossimi giorni sul ritorno al ‘giallo’ anche per i distretti dell’estremo ponente.