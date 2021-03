La stazione di Sanremo non perderà il presidio di Polizia: punto Polfer escluso dal piano chiusure

Mentre da un lato le istituzioni si stanno battendo per preservare il punto di Polizia Stradale di Sanremo, dall’altro arriva una schiarita per il destino della Polfer, altro presidio considerato a rischio. Il punto alla stazione di Sanremo è stato escluso dall’elenco dei presìdi da eliminare all’interno del piano di riorganizzazione che tanto sta facendo discutere per ‘tagli’ non certo apprezzati.

L’ufficio all’interno della stazione di Sanremo è stato più volte determinante sia in situazioni di potenziale pericolo per i passeggeri che per individuare persone ricercate su scala nazionale e internazionale. Senza dimenticare la preziosa presenza quotidiana. Negli ultimi anni il personale ha comunque visto una riduzione non di poco conto, passando da 14 agenti a 6. Ma, almeno, con l’esclusione dal piano delle chiusure è stata esclusa l’ipotesi eliminazione.