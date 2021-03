Iniziati i lavori di ampliamento del cimitero di Taggia: entro fine anno un nuovo bando per ulteriori loculi

Per la costruzione del nuovo lotto verrà applicata una procedura particolare. Secondo quando indicato dal progetto di Sandro Marini, attraverso l'utilizzo di un polimero della plastica, rivestito oltre alla struttura canonica in cemento armato. Un sistema diverso rispetto al resto del cimitero ma che avrà come principale pregio di offrire una resistenza nel tempo ma meno peso sul suolo. Secondo le stime del Comune, l'opera potrebbe già essere completata per l'inizio dell'estate.