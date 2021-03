Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo casa per Klaus

Klaus è arrivato in canile questo febbraio, per motivi non dipendenti da lui. Anche se anagraficamente avrebbe 11 anni, Klaus si sente giovane dentro, è un cane vivace, allegro, affettuoso e buonissimo con le persone Non è compatibile con altri cani maschi. Per Klaus cerchiamo un'adozione del cuore, qualcuno che voglia restituire la libertà a questa creatura, per non fargli passare il resto della sua vita dietro le sbarre. Klaus è ospite presso il canile "Gli Ulivi" (Regione Gombi Ricci - strada statale n° 28, Chiusavecchia, Imperia).Per ulteriori informazioni potete contattare Simonetta al 347 7415547