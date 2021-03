La Canottieri Sanremo torna da Pra con il terzo posto nel medagliere: sei ori e un bronzo

Terzo posto nel medagliere per la Canottieri Sanremo con sei ori e un bronzo al ritorno alle regate nel bacino Remiero di Genova Prá. Oro per Alessandro Scajola (7:20 12 anni), Leonardo Moroni (7:20 13 anni), Tommaso Olmo e Simone Zaffanelli (doppio 14 anni), Alberto Strazzulla e Roberto Strazzulla (singolo 14 anni) ed ancora i "gemelli Strazzullovich" in doppietta in due senza. Bronzo per il 4x femminile senior (Marta Ardissone, Dina Sosnovska, https://www.facebook.com/rachelesibona?__cft__[0]=AZWnP2X5Bpx8hZZ6uBoizbsBky-ONvsz91wDpRK7oW0pEIWjIlHvILQBRCpnOLN1sB71V5F-7OErJReP-_A4-gVI7MY-gjrdI_2Q7kuI623fUZ77nbvqG6mN3fjHnz8TVNA&__tn__=-]K-RRachele Sibona e https://www.facebook.com/matyhorse.gab?__cft__[0]=AZWnP2X5Bpx8hZZ6uBoizbsBky-ONvsz91wDpRK7oW0pEIWjIlHvILQBRCpnOLN1sB71V5F-7OErJReP-_A4-gVI7MY-gjrdI_2Q7kuI623fUZ77nbvqG6mN3fjHnz8TVNA&__tn__=-]K-RMatilda Gabbianihttps://www.facebook.com/matyhorse.gab?__cft__[0]=AZWnP2X5Bpx8hZZ6uBoizbsBky-ONvsz91wDpRK7oW0pEIWjIlHvILQBRCpnOLN1sB71V5F-7OErJReP-_A4-gVI7MY-gjrdI_2Q7kuI623fUZ77nbvqG6mN3fjHnz8TVNA&__tn__=-]K-R ). Quarti posti lottando per le medaglie per Andrea Enotarpi, Leonardo Arosio e Diego Consonni). Completano i successi sportivi quelli dirigenziali con https://www.facebook.com/carola.macca.7?__cft__[0]=AZWnP2X5Bpx8hZZ6uBoizbsBky-ONvsz91wDpRK7oW0pEIWjIlHvILQBRCpnOLN1sB71V5F-7OErJReP-_A4-gVI7MY-gjrdI_2Q7kuI623fUZ77nbvqG6mN3fjHnz8TVNA&__tn__=-]K-RCarola Maccà eletta Presidente di FIC Liguria e https://www.facebook.com/stefania.crespimager?__cft__[0]=AZWnP2X5Bpx8hZZ6uBoizbsBky-ONvsz91wDpRK7oW0pEIWjIlHvILQBRCpnOLN1sB71V5F-7OErJReP-_A4-gVI7MY-gjrdI_2Q7kuI623fUZ77nbvqG6mN3fjHnz8TVNA&__tn__=-]K-RStefania Crespi Mager Consigliere.

Grande soddisfazione per il presidente Sergio Tommasini: “È bello vedere premiato il lavoro appassionato dei nostri giovani atleti, dei genitori, degli allenatori e dei dirigenti societari, un graduale ed attento ritorno anche all'attività sportiva é quell'attenzione doverosa che dobbiamo alla nostra migliore gioventù. Tutti insieme cresciamo meglio”.

Ed il ringraziamento del coach Renato Alberti: “In questo 8 marzo, Festa della Donna, bisogna esprimere grande gratitudine alle atlete, alle mamme, alle dirigenti sportive, a tutte coloro che condividono con noi questa bella passione sportiva. Ed un grazie ai ragazzi che in questi momenti di grande difficoltà per tutti riescono ad eccellere nella scuola, nei rapporti umani e nello sport”.