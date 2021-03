Sanremo: 42enne calabrese si aggiudica la finale nazionale de 'Una Miss per Sanremo' al 'Des Anglais (Foto)

Valentina Canino ha vinto a Sanremo la finale nazionale di ‘Miss Ragazza Cinema Ok Italia 2021’, nell’ambito dell’appuntamento ‘Una Miss per Sanremo’, nel corso della settimana del Festival.

Come da tradizione anche quest’anno, seppur limitato dalla normativa anti-Covid di cui sono state rispettate tutte le direttive compreso il tampone, è andato in onda lo spettacolo televisivo ‘Una Lady & Una Miss X Sanremo’, in assenza totale di pubblico, dallo studio della Globe TV Channel al ‘Grand Hotel des Anglais’.

La Dott.ssa Valentina Canino (42 anni di Palmi), fisioterapista, si è aggiudicata la finale mentre la fascia di ‘Una Miss X Sanremo 2021’ è andata alla 19enne Alessia Martiniello, studentessa universitaria di Ponsacco (Pisa), con l’hobby della recitazione.

Per quanto riguarda gli associati a ‘Vip Tour del Principe’ si aggiudicano le fasce per arrivare direttamente alle finali nazionali: Valentina Canino, Valentina Damiani e Annagrace Albanese.