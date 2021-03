Taggia: guasto all'acquedotto in via Beglini, sospesa l'erogazione, Conio "Interessa vasta porzione di territorio"

Guasto avvenuto oggi su una linea dell'acquedotto in via Beglini a Taggia, dove è stata sospesa l'erogazione idrica per procedere alla riparazione necessaria.



Sul posto il sindaco Mario Conio e l'assessore ai lavori pubblici Espedito Longobardi.



“C’è stato poco fa un guasto su una linea di acquedotto presso via Beglini che serve l’area dei Castelletti. È stato sospesa l’erogazione per procedere alle riparazioni necessarie. L’obiettivo è di ripristinare il servizio entro poche ore”. Ha spiegato Conio Conio.



“La mancanza di acqua – continua il sindaco - interessa una vasta porzione di territorio compreso tra Leva’ ed Arma; gli operai stanno lavorando incessantemente cercando di risolvere al più presto il danno.



Aggiornamento 20,20:



Sta continuando la difficile riparazione da parte degli operai di Rivieracqua e Amaie che personalmente ringrazio. La stessa si sta rivelando più difficile del previsto, è plausibile aspettarsi ancora alcune ore senza acqua. Vi terremo aggiornati”.



Il guasto, segnalato anche da molti cittadini, ha causato non pochi disagi.