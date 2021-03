Covid in Liguria: 215 nuovi positivi, in provincia di Imperia cresce il numero dei ricoverati in Ospedale

Sono 215 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, di questi soltanto 5 in provincia di Imperia. Un dato che stona rispetto ai 67 positivi di ieri ma che è dovuto, come ogni lunedì, al numero nettamente inferiore dei tamponi effettuati la domenica.

In compenso nell'imperiese cala anche il numero totale di positivi che passa da 1.172 a 1.152. Continua a preoccupare il costante aumento sulle ospedalizzazioni all'Ospedale Borea di Sanremo, dove anche oggi si registrano 10 pazienti in più, arrivando così a 116 ricoverati. In crescita le sorveglianze attive che passano da 2.065 a 2.126.