Arma di Taggia: 8 Marzo, la Human Race Art Factory offre un ritratto fotografico alle donne

Un ritratto offerto a tutte le donne che si presenteranno nello studio fotografico Human Race Art Factory ad Arma di Taggia. E' l'iniziativa lanciata dal fotografo Andrea Palmucci e dalla socia Barbara Calvano per l'8 marzo, Giornata internazionale della donna. Lo studio ha recentemente aperto i battenti in via Colombo, una novità nella cittadina costiera.