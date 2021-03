Kajak Maratona: la Canottieri Sanremo ai campionati italiani di Firenze nell'ultimo fine settimana

Con lo splendido sfondo del Ponte Vecchio, si sono svolti ieri e oggi a Firenze i campionati italiani di Kajak Maratona. La Canottieri Sanremo ha partecipato con quattro equipaggi per le categorie Junior Under 23 e Master, conquistando un argento, un 5° posto e due decimi posti.

Primi a partire nella giornata di ieri sono stati i K1 Under 23 e Junior, rappresentati rispettivamente da Luca Sparneri e Alessandro Martini, rispettivamente 10° e 14°. Oggi è stata la volta dei K2: splendido 5° posto del K2 junior di Lorenzo Mauro e Samuele Siciliano. Ma anche il 10° posto per gli Under 23 Luca Sparneri e Alessandr Martini.

Medaglia d’argento per Luca Rossi nella categoria Master che, con un bellissimo finale di gara, ha staccato l’avversario, cogliendo un ottimo secondo posto al traguardo. Una trasferta positiva che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.