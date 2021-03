Sanremo2021: il manager e organizzatore Marco Balestreri traccia un bilancio di questa edizione del festival

Il Festival di Sanremo 2021 raccontato dal manager e organizzatore Marco Balestreri.

“Quest' anno niente eventi, collaborazioni, serate, incontri con amici dello showbiz e niente pubbliche relazioni come ė sempre successo ogni anno, come tutti ben sappiamo un Festival di Sanremo anomalo, senza pubblico, senza eventi collaterali con poche persone in città e con le restrizioni che non hanno permesso alle attività della città di poter lavorare, ristoranti che nei primi giorni hanno aperto a pranzo, fino allo stop che ė stato decretato da giovedì, un Festival che comunque andava fatto, un po’ più avanti? Forse, ma chissà se sarebbe cambiato qualcosa…

Un Festival purtroppo limitato solamente ad un prodotto televisivo che per lo meno ha avuto lo scopo di regalare un po’ di spensieratezza, rimpinguare le casse del comune e dare un piccolo segnale anche in termini occupazionali ad un comparto, quello dello spettacolo, fermo da un anno e ad un paese distrutto da questa silenziosa e invisibile guerra che ha fermato molti settori come il mio, dalla pubblicità locale a quella regionale o nazionale, dallo spettacolo, tv, cinema, musica etc. e, come nel mio caso, con accordi già presi per produzioni che verranno spostate a quando si potrà non solo in termini di fine pandemia ma di possibilità di sponsorizzazione da parte delle aziende… a fine primavera o inizio estate avremmo dovuto girare il primo di dieci film che sarebbero stati prodotti nel successivo triennio, e poi collaborazioni televisive e altro ancora.

Ma passiamo al prodotto televisivo, un prodotto opinabile in fondo ognuno ha i suoi gusti, per me fatto bene con una coppia affiatata come Amadeus e Fiorello che hanno tenuto il palco nel migliore dei modi con spensieratezza e allegria e in queste condizioni non era per niente facile. Buone le canzoni, buoni gli ospiti e belle idee di show ma il pubblico non ha li ha premiati come lo scorso anno, fatto comprensibile, la gente ė arrabbiata, disillusa, preoccupata, e troppi non sanno come mettere insieme il pranzo con la cena. In un momento come questo avrei sempre messo al centro la musica come dev'essere per un Festival della Canzone Italiana ma forse avrei trovato il modo di coinvolgere di più il paese dando spazio ad iniziative per lo meno morali a sostegno di milioni di persone che in questo momento vivono forti difficoltà.

Quello che dico può sembrare forte, può sembrare folle, ma forse l'ospite in questione non sarebbe venuto perché a mio avviso apparire non fa parte del suo stile ma in questa occasione era fondamentale la sua presenza, io martedì per l'apertura del Festival avrei voluto Mario Draghi in un’intervista di quindici minuti per mandare un messaggio di serenità e di speranza di cui il paese ha fortemente bisogno e lui sarebbe stato l'ospite più importante di tutte le cinque sere”.