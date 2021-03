“Siamo in guerra”: nella parole di Giovanna Botteri giornalista in prima linea a Wuhan, il racconto della pandemia al 71° Festival di Sanremo

Fa i conti con la distanza Giovanna Botteri, giornalista che ha raccontato momenti difficili, inviata nelle zone di guerra.

Rivive con toni accorati la forza che permette di andare avanti quando si è lontano da tutti: “Chiudi gli occhi e pensi quello che c’è al di là della telecamera e al di là dello schermo e pensi a chi è là per te”. Invita Amadeus a provare con lei.



Il teatro vuoto non la spaventa: “La distanza non vuol dire niente, sappiamo che gli altri ci sono, noi ce la faremo sono sicura”.