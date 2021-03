Taggia: scontro tra auto e moto alla rotonda all'uscita dell'Aurelia Bis, 53enne portato in elicottero (Foto)

Incidente stradale e nuovo intervento dell’elicottero, questo pomeriggio poco prima delle 14 alla rotonda di Taggia, poco distanza dalla locale stazione ferroviaria.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, un 53enne a bordo di uno scooter si è scontrato con un’auto per cause ancora in via d’accertamento. Il centauro è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di Taggia e, quindi, trasportato in elicottero, al Santa Corona di Pietra Ligure.

Le sue condizioni non sono particolarmente gravi ma, vista la brutta caduta, è stato preferito il trasporto in elicottero. L’incidente è stato rilevato dai Carabinieri.