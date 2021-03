Doppia caduta: mobilitazione di soccorsi questa mattina a Sanremo e a Taggia

Mobilitazione di soccorsi questa mattina in strada Solaro Rapalin a Sanremo per un uomo caduto da un tetto dall’altezza di circa 3 metri. L’uomo, un 36enne, ha riportato un trauma alla schiena e ferite in tutto il corpo, ma non è in pericolo di vita.

Subito intervenuti i Vigili del Fuoco hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto a trasbordare l’infortunato al Santa Corona di Pietra ligure. Un altro intervento è stato eseguito in regione Canei a Taggia per recuperare un uomo caduto da un albero. Trasportato all’ospedale di Sanremo, il malcapitato ha riportato una frattura alla spalla destra.