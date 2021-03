Sanremo: vietata la vendita di alcolici dopo le 18, un lettore "Non mi hanno venduto nemmeno le birre analcoliche!"

Un nostro lettore, Alessandro Nardini, ci ha scritto per raccontare quanto accadutogli oggi alle 19, in un noto supermercato di Sanremo:

Entro, cerco le mie birre analcoliche e trovo tutto sbarrato, con una guardia che mi dice che per gli alcolici tutto è chiuso dopo le 18. Rispondo ok io ma cerco le birre analcoliche! La guardia mi dice: mi dispiace ma hanno zero di alcool, quindi ce l’hanno ed è quindi vietato! Arriva una commessa e consiglia di darmele ma lui insiste ‘hanno zero gradi alcoolici’ e lei ‘Già! Non ci avevo pensato’. A quel punto ho detto che era lo stesso. Cosa potevo dire? Mi sono girato e sono uscito senza dire nulla”.