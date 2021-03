Francesi in circolazione nel Ponente ligure, alcune considerazioni di una lettrice

“I cittadini della Riviera Ligure sono stanchi di sentirsi sollecitati a rispettare le regole per contenere i contagi e vedere come i francesi le eludano abitualmente per entrare in Italia per acquisti, compere nei mercati della zona e addirittura per fermarsi a cena nei locali dove trovano aperto ecc.

È ormai evidente che, approfittando della scarsa o nulla sorveglianza alla Frontiera, si siano organizzati con informatori via web che indicano loro i percorsi più sicuri per non incorrere in controlli. Un gruppo di ragazzi da noi è un ‘assembramento’ e viene giustamente disperso, ma un notevole traffico di auto con targa francese nel tratto Ventimiglia-Sanremo, con soste nei negozi per le compere a Ventimiglia e incursioni al mercato di Sanremo e nei negozi cittadini, senza che alcuno contesti loro la irregolare presenza sul territorio Italiano, mi sembra un controsenso ed anche una quasi ‘presa in giro’ per chi le regole le rispetta.

Dalle ultime di cronaca sembra che ad Imperia possano perfino cenare in locali che restano aperti, ‘assembrando’, in questo caso, una serie di irregolarità che andrebbero non solo evitate, ma sanzionate come previsto dalle vigenti disposizioni. Il rimedio sarebbe ovvio, ma a quanto pare inosservato: veri e stretti controlli alle Frontiere e foglio di via per coloro che infrangono le normative che, a quanto pare, sembrano vigenti solo per gli Italiani che vivono in Liguria dove non possono varcare i limiti della ‘zona Arancione Rinforzato’ dell'estremo ponente, senza violare le disposizioni previste dalle normative anticontagio.

Niente di personale contro i Francesi ma, considerato che la costa azzurra è il focolaio più importante in Europa, non mi sembra il caso di consentire loro di aggravare la nostra situazione sanitaria.

Teresa Barazzetti – Sanremo”.