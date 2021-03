Camporosso: Centro Falcone, Gibelli "Anche 600 vaccini al giorno, si può potenziare servizio"

L’attività vaccinale nel Centro Falcone di Camporosso prosegue senza sosta con una copertura media di circa 250 persone al giorno, raggiungendo ad oggi 3.861 vaccinazioni dall’avvio del servizio. "Ritengo che la funzionalità del complesso edilizio e soprattutto la struttura organizzativa messa in campo, abbiano prodotto insieme un ottimo risultato che rende il polo vaccinale del tutto efficiente ed accogliente" - sottolinea il sindaco di Camporosso, Davide Gibelli.



"Il riconoscimento dell’eccellenza del polo vaccinale è anche affermata da numerosi utenti che testimoniano il loro soddisfacimento per il servizio prestato e per l’intera organizzazione del centro. - aggiunge - Sono quindi particolarmente soddisfatto dell’attività finora svolta e intendo ringraziare tutti coloro che si prodigano quotidianamente per garantire il miglior servizio possibile, a partire dai medici e sanitari dell’ASL e dagli operatori della Croce Azzurra di Vallecrosia".



"Un ringraziamento speciale è anche rivolto ai volontari dalla Protezione Civile di Camporosso, Ventimiglia, Bordighera, Dolceacqua e Soldano, oltre al Gruppo Alpini di Vallecrosia che insieme offrono un prezioso contributo per la gestione esterna dell’utenza. - prosegue il primo cittadino - Ringrazio infine la Polizia Locale di Camporosso, l’Arma dei Carabinieri di Ventimiglia e la Polizia di Stato di Ventimiglia che, con il loro fondamentale apporto, presidiano e vigilano costantemente la struttura".



"E’ chiaro che adesso l’obiettivo è la celerità nella vaccinazione, coprire nel più breve tempo possibile la più ampia fascia della nostra popolazione. Il dato confortante è che nel centro Falcone sono stati effettuati fino a 600 vaccini al giorno, un numero che potrebbe anche essere implementato con il potenziamento del servizio, fatta salva la disponibilità dei vaccini. - conclude Gibelli - Rimarco infine che la vaccinazione è una scelta di responsabilità ed è l’unico modo per uscire da questo grave momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica".