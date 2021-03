Nella serata delle Nuove proposte vince Gaudiano con il brano 'Polvere da sparo'

La penultima serata del Festival 2021 proclama il suo primo vincitore: Gaudiano vince alla finalissima delle Nuove proposte con il brano “Polvere da sparo”. Una vittoria che il giovane cantante dedica a suo padre, alla sua famiglia ed a tutte le persone che gli hanno permesso di essere presente alla kermesse musicale.

Un Amadeus impeccabile come al solito e Fiorello che mantiene la sua promessa partecipando all'esibizione-performance di Achille Lauro con una corona di spine, una tunica nera e rossetto livido. Sono affiancati da Barbara Palombelli e Zlatan Ibrahimovic. I 26 campioni nella quarta serata di Festival portano nuovamente sul palco le canzoni con cui hanno debuttato all'inizio della gara canora. Un Festival con tempi dilatati ma nel compenso all'insegna della buona musica.

