“Voglio cantare con il mio modo di essere anche impreciso, come i miei grandi eroi” lo sfogo di Bugo il giorno della del 71° Festival di Sanremo

Bugo in conferenza stampa in streaming

“Tornare qua, dopo un anno e vedere che viene sempre riportato lo stesso argomento - dice Bugo a poche ore dalla finalissima del 71° Festival - non è facile per un artista, la mia musica è stata offuscata da questa vicenda”. Una conferenza stampa liberatoria per il cantautore, dice di volersi lasciare alle spalle l’esperienza passata al Festival di Sanremo e aggiunge: “Voglio solo cantare la mia canzone”.

Parla dell’album uscito in questi giorni: “Non faccio dischi concettuali, cerco di lanciare un messaggio all’ascoltatore con la mia sensibilità”. Vasco, Celentano, Battisti i punti di riferimento di sempre.

E quando si parla di “Sincero” e del featuring con Morgan: “La canzone è bellissima così anche perché c’è lui”.

In conclusione anche un passaggio sulla sua seconda esperienza al Festival di Sanremo “La prima volta prendi un po’ confidenza con lo spazio, la seconda con i Pinguini Tattici Nucleari ho fatto meglio, ieri sera sono cresciuto”.