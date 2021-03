La crew degli Urban Theory apre l’esibizione di Fiorello nella serata finale del Festival di Sanremo.

Il loro stile inconfondibile ha conquistato anche il palco dell’Ariston.

Il mattatore siciliano, dopo Raiplay, ha voluto con sé il gruppo ponentino per un omaggio a Little Tony.

Gli Urban Theory proseguono nella loro consacrazione sul piccolo schermo dopo i successi a Italia's got Talent.