Sanremo2021, la campionessa genovese di pattinaggio Paola Fraschini sulle note di Colapesce-Dimartino: "Entusiasta nell'accompagnare questa canzone, ma l'assenza di pubblico si sente"

Sul palco dell'Ariston dove si sta svolgendo la 71a edizione di un Festival della Canzone Italiana penalizzato dalla mancanza di pubblico per le norme anti-covid, un'atleta si sta mettendo in luce.

Stiamo parlando della pattinatrice genovese pluri medagliata mondiale Paola Fraschini (ASD Sturla Pattinaggio Genova) che appare nella canzone 'Musica leggerissima' del duo rivelazione Colapesce-Dimartino.

"Ho aderito a questo loro progetto con grande entusiasmo dopo essere stata contatta dalla loro casa discografica - racconta a La Voce di Genova la pattinatrice - dove mi è stato proposto di accompagnare la loro canzone pattinando. Un progetto super interessante a cui ho accettato subito di partecipare".

La Fraschini racconta le emozioni di esibirsi sui pattini sul glorioso palco dell'Ariston: "Sicuramente la prima sensazione è quella della mancanza del pubblico, una cosa che mi ha fatto molta impressione. A me piace sempre avere il pubblico e non aver visto la gente in platea è stato un po' strano, soprattutto mi è mancato non poter condividere con qualcuno quello che faccio".

Sulla canzone che Colapesce e Dimartino hanno proposto la campionessa di pattinaggio è chiara: "Musica leggerissima è davvero una canzone stupenda - sottolinea - mi sono subito innamorata del pezzo che è molto profondo. Penso che possa diventare uno dei tormentoni estivi".

Questo è anche il Festival degli sportivi, vista la presenza dell'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, la stessa Paola Fraschini, Alberto Tomba e altri: "Noi sportivi stiamo dando un segnale importante, speriamo che portando il pattinaggio sul palco dell'Ariston di fare voce a quei sport chiamati minori", conclude la Fraschini.