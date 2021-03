“Al numero uno si sta con la testa un po’ girata perché possono azzannarti da dietro” Ermal Meta a poche ore dalla finale del 71° Festival di Sanremo

Ermal Meta in conferenza stampa in streaming

“Questa canzone mi ha bussato sulla spalla, era lì in un cassetto e mi è sembrata in linea con l’essenzialità che mi sono trovato a desiderare in tutto l’anno passato”. Nelle parole di Ermal Meta la genesi di “Un milione di cose da dirti”, un brano che trova la sua cifra stilistica nell’impalpabilità. “A fare casino ci vuole molto poco, fare qualcosa silenziosamente è un compito molto più arduo, sono molto attento quando scrivo i testi, difficilmente lascio qualcosa al caso” aggiunge il cantautore.

Consensi inaspettati per lui già dal primo ascolto. “Scoprirmi al primo posto è stata una sorpresa gigantesca”, poi ringrazia le persone che lo hanno inondato di affetto e da una “valanga di stima”.

Non ci sono polemiche nelle parole su Twitter e sull’ordine di esibizione: “È un mezzo per esprimere pensieri velocissimi, questo Festival me lo sono goduto ampiamente”.

“Mi sono presentato con una canzone diversa rispetto alle altre che ho portato sul palco - racconta Ermal Meta - non avevo voglia di lanciare messaggi, cantare qualcosa semplicemente da sentire. Non sono cool, faccio quello che sono e evito di fare ciò che non sono”.