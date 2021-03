71° Festival: Random non guarda la classifica vive il momento “La partecipazione a Sanremo è una figata pazzesca, una delle mie tante sfaccettature”

Penultimo in classifica e con qualche critica piovuta per le sue esibizioni non proprio precise, Random cerca di non pensare alla classifica per godere del momento.



“Questa partecipazione è una gran figata, una delle mie tante sfaccettature - ha dichiarato oggi Random in conferenza stampa - spero che il mio messaggio sia arrivato a casa alla gente che ha un obiettivo ma che ancora non l’ha raggiunto, le persone che stanno cercando il loro sogno e la loro dote”.

E poi il commento sulla sua scelta per Sanremo: “Non mi sono pentito della canzone che ho portato, ne avevamo presentate due e questa è stata scelta. Un pezzo molto difficile da cantare, fuori da quello che ho fatto fino a ora. La mia performance? Bene ma non benissimo”.