71° Festival di Sanremo: Malika Ayane a poche ore dalla finalissima “Mi sto divertendo molto qui dove è iniziato tutto”

Malika Ayane ha aperto questa mattina il ciclo delle conferenze stampa che porteranno alla finalissima di questa sera.

La sua “Ti piaci così” è in top10 streaming tra i brani del 71° Festival, conferma del gradimento del pubblico per un'artista molto legata a Sanremo.

“Questa canzone mi rappresenta molto, sono in un momento nel quale mi sto divertendo molto e sono contenta di farlo qui dove sono iniziate tante cose e tante fasi della mia vita - ha dichiarato Malika Ayane - sono leggera e libera”.

Un passaggio anche sui problemi tecnici che hanno avuti alcuni dei cantanti in gara: “Quando sento dire che cantare bene non è una cosa fondamentale per fare il cantante mi viene da ridere, ci sono stati dei livelli vocali alti penalizzati da problemi, io ho speso molto tempo nelle mie prove solo per sistemare i parametri tecnici”.

Poi l'endorsement per La Rappresentante di Lista: “Mi stanno piacendo molto”.