71° Festival di Sanremo: la Rai gongola per il boom di ascolti tra i giovani, +120% nelle fasce tra i 14 e i 35 anni. Coletta: “Se si fermano i giovani si ferma la cultura”

Si avvicina la finale e, da tradizione, è già tempo di bilanci per la Rai e il Festival di Sanremo. Se l’edizione al tempo della pandemia non ha entusiasmato negli ascolti tv, la risposta del web e delle fasce d’età più giovani è senza dubbio il fiore all’occhiello del 2021.



“Manca ancora una serata, ma possiamo dire che il sistema del controllo ha funzionato e il Festival di Sanremo potrà essere preso ad esempio in Italia e in Europa - ha dichiarato il direttore di Rai1, Stefano Coletta, questa mattina in conferenza stampa - Sanremo è anche un elemento culturale che deve rappresentare, la pienezza dei giovani all’ascolto è stata ancor più massiccia dello scorso anno. Ci è stato chiesto di dare voce all’arte, alla musica e alla cultura italiana. La conquista della fascia 14/24 è culturalmente un passo importante, il servizio pubblico ha rimesso in azione un mercato che si era fermato. Se si fermano i giovani si ferma l’arte”.

Il Festival di Sanremo 2021 sta registrando un clamoroso +120% nelle fasce dai 14 ai 35 anni (on demand) con un incremento anche sui social: +30% di interazioni e +60% su Instagram.