71° Festival di Sanremo: il monologo di Barbara Palombelli per le donne d’Italia “Andate incontro al futuro, non vi arrendete, fate rumore” (Foto)

Quando ormai si avvicina la mezzanotte in scaletta c’è il monologo di Barbara Palombelli, da una donna per le donne.

“Le donna italiane tengono le scuole aperte e accudiscono le persone positive al covid” esordisce, per poi raccontare della sua infanzia e adolescenza: “Sono stata una ragazza che amava i Beatles e i Rolling Stone, ascoltavo De Andrè e con mio papà sentivo le canzoni del Festival. Abbiamo visto Gigliola Cinquetti e lui mi voleva come lei. Ma ero ribelle, guidavo moto e macchina senza avere l’età per farlo”.

Poi un passaggio su Luigi Tenco che “ha trovato la morte giocando con una pistola” per concludere con una citazione tra Papa Francesco e Diodato: “Andate incontro al futuro, non vi arrendete, fate rumore”.