71° Festival di Sanremo: Achille Lauro “La musica oggi si guarda, porto in scena le mie canzoni al pari di scriverle” (Foto)

Il 71° Festival di Sanremo porta con sé anche una nuova versione di Achille Lauro, da sorpresa in gara a ‘pittore’ che ogni sera ha portato in scena un diverso quadro animato per raccontare ogni angolazione della musica.

“Creare un progetto non è venire qui e mettere un costume, quest’anno c’è la voglia di portare qualcosa in più di una canzone - ha commentato questa mattina Achille Lauro nella sua prima apparizione in conferenza stampa - le porto in scena al pari di scriverle, la musica oggi si guarda”.

“Il pop in Italia è un genere banalizzato mare noi volevamo portare un’esibizione teatrale per fare capire che c’è una costruzione dietro - ha aggiunto prima di ringraziare Amadeus e la Rai - anche se non fossi stato all’altezza sono onorato di essere stato preso in considerazione”.