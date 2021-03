Bordighera: inaugurata con successo la mostra fotografica di Sandra Reberschak

Nella saletta espositiva dell’Unione Culturale Democratica di Bordighera, via al Mercato 8, è stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 6 marzo ( nel rispetto delle norme sanitarie e l’ingresso di tre persone alla volta) la Mostra di fotografie intitolata ‘Ombra’ di Sandra Reberschak nata a Venezia, vive a Torino e anche a Bordighera; critica d’arte e appassionata di fotografia come mezzo per ‘raccontare’ paesaggi dell’anima. Ai visitatori della Mostra aperta tutti i giorni sino al 21 marzo nell’orario 16-18 è riservato una sorpresa, la scelta di cartoline ricavate dalle foto scattate dalla signora Sandra a Bordighera Alta, con luci ed ombre. Per gli appassionati della lettura c’è la possibilità di ricevere un estratto dal libro scritto da Sandra e intitolato ‘Il pensiero dominante’ (Bompiani editore).