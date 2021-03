Primo bimestre del nuovo anno chiuso in positivo per gli arcieri imperiesi San Camillo

In genere i bilanci si fanno a fine anno, ma gli Arcieri Imperiesi possono tranquillamente tirare le somme dell’impegno profuso lo scorso anno durante gli allenamenti. Infatti ottimi risultati sono stati ottenuti già fin dai primi giorni di gennaio al Trofeo Epifania a San Bartolomeo ottimi gli Allievi Arco Olimpico Cassini e Dulbecco; ma anche Ferri e Piccioli per Senior Arco Nudo.

Conquistato anche il doppio titolo regionale ancora per Cassini e Dulbecco nella categoria Allievi Olimpico Maschile e Femminile a Sarzana il 16 gennaio.

Infine, grande partecipazione alla gara organizzata dagli Imperiesi presso il loro campo in Regione Baitè il 27 e 28 febbraio. Anche in questa occasione hanno ottenuto podi in quasi tutte le categorie e divisioni; da mettere in evidenza il primo posto ottenuto da Di Maio Giulia con l’arco nudo per Master Femminile con un ottimo punteggio di 493 punti e il podio ottenuto dalla squadra Ferri-Crespi-Piccioli nella categoria Senior maschile divisione Arco Nudo, primo podio per Crespi, arciere novello nella compagine degli Imperiesi.

E' in preparazione un doppio di Tiro di Campagna previsto per i giorni 1° e 2 maggio. Il primo maggio si disputerà il Trofeo Marco Agnese e il giorno 2 il campo imperiese ospiterà il Campionato Regionale nella stessa disciplina potendo contare su un campo adatto anche a ospitare gare a livello non solo regionale, ma anche nazionale.