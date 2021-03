Per la Pallamano Ventimiglia un impegno importante a Molteno nel Campionato di Serie B

Un'altra trasferta da disputare questo fine settimana, per i ragazzi di Pippo Malatino, dopo il rinvio della seconda giornata, quella contro il Città Giardino Torino, che si recupererà la prossima settimana.

La partecipazione al Campionato di Serie B dell'Area Nord 2(Liguria/Piemonte/Lombardia), è stata decisa dopo l'annullamento dei campionati francesi, a cui erano iscritti i giallo neri ad inizio stagione.

"Disputeremo una trasferta molto impegnativa, contro una squadra ben organizzata e che fa una bella Pallamano. Li affronteremo con il nostro solito spirito, cercando di supplire alle importanti assenze di questo particolare momento. La nostra è una squadra giovane ricca di diversi promettenti Under 17, che hanno con entusiasmo aderito al nostro progetto. E' una trasferta lunga, ma tutte le saranno nel nostro campionato. L'obiettivo della stagione è quello di continuare a dare alle nostre squadre, l'opportunità di giocare e continuare la nostra attività. L'adesione entusiasta agli allenamenti, ci fa ben sperare per il proseguo della stagione. "

Tutto lo staff dirigenziale, si sta impegnando al massimo, in questo periodo, per rispettare le norme rigorose, messe in atto, per permettere lo svolgimento dei campionati nazionali. Dalla Presidente Paola Nanni, alla responsabile Covid Debora Amico Sismondini, agli allenatori Pippo Malatino e Massimo Agnese, tutti sono concentrati e determinati per permettere a tutti gli atleti, di affrontare al meglio questo difficile momento.