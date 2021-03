Anffas Onlus di Imperia in missione per l’ambiente: il progetto ‘Un seme dopo di noi’ selezionato dalla Fondazione compagnia di San Paolo

Il progetto di ANFFAS Onlus - Imperia “Un Seme Dopo di Noi” è risultato tra gli undici vincitori del bando “Green Donors - Crowdfunding per progetti ambientali”. Questo bando, lanciato dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito della Missione Proteggere l’ambiente dell’Obiettivo Pianeta, era rivolto agli enti e associazioni del Terzo settore di Piemonte e Liguria interessati a promuovere progetti ambientali per la comunità, stimolando la realizzazione dal basso di queste iniziative attraverso il crowdfunding. Il progetto “Un Seme Dopo di Noi” ha come obiettivi l'educazione e la sensibilizzazione ambientale, lo sviluppo di stili di vita e di sistemi alimentari sostenibili e l'inclusione sociale.

Ampia la rete territoriale a sostegno dell’operazione: dodici partner supporteranno ANFFAS Onlus - Imperia nella realizzazione del progetto, che si propone di riqualificare, in maniera green e sostenibile, uno spazio verde di circa 300 mq e una serra di 80 mq, posti all’esterno del Dopo di Noi “Casa di Primo e di Lilli”, a Diano Marina, in cui possono vivere fino a quattro persone con disabilità intellettiva e relazionale, in un contesto familiare.

Persone con disabilità e studenti collaboreranno per la coltivazione di ortaggi e prodotti nel rispetto dell'ambiente, incentivando l'acquisto a km zero da parte della comunità locale e lo sviluppo di buone pratiche ambientali. La coltivazione sarà sviluppata con l’impegno alla diminuzione degli sprechi e dell’emissione di CO2, attraverso un cambiamento di mentalità che, partendo da persone vulnerabili e studenti, vuole coinvolgere tutta la cittadinanza.

«L’intento di Green Donors – spiega Sara Leporati, Responsabile della Missione Proteggere l’ambiente – è anche quello di avviare uno scambio con gli enti del Terzo Settore attivi in campo ambientale per promuovere la responsabilizzazione delle comunità su questo ambito e conoscere le priorità/criticità che il tema suscita nelle persone. A questo si unisce il trasferimento ai vincitori del bando di competenze a elevato valore aggiunto (fundraising, progettazione strategica, gestione dei dati, comunicazione) attraverso un’azione di capacity building sviluppata con la collaborazione degli esperti di crowdfunding di Ginger».

Attraverso questo percorso ANFFAS Onlus - Imperia verrà accompagnata nella realizzazione di una campagna di raccolta fondi, che permetterà di mobilitare le risorse necessarie per la realizzazione del progetto. Ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti per poter gustare un ottimo raccolto!

Dice il Presidente di ANFFAS IMPERIA L'architetto Fiorenzo MARINO:

«Questo progetto mette insieme tante realtà diverse ed è un raro esempio di come si possono ideare e realizzare iniziative ed attività che diventano modello di cambiamento verso una comunità veramente inclusiva. Grande soddisfazione vedere unite scuole e studenti, istituzioni pubbliche e private, associazioni, volontari e attività agricole, collocate su un vasto territorio che arriva oltre la nostra città e la nostra provincia, per realizzare un progetto di ANFFAS Imperia, con le sue persone con disabilità e con i suoi operatori. Essere gli unici Liguri ad essere stati selezionati dalla FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO, che ringrazio di cuore per aver apprezzato la nostra proposta, ci rende particolarmente orgogliosi e ci incoraggia nel proseguire nelle nostre attività sempre rivolte all'inclusione sociale ed al rispetto dei diritti delle persone con disabilità. In questo caso con un'impronta decisamente ecologista».