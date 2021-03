Una seconda serata più vivace anche senza la presenza di Ibra

La seconda serata del Festival si è svolta all'insegna del buon umore con un maggior numero di ospiti rispetto alla prima. Non sono mancati anche momenti di riflessione, che hanno riportato originalità ed efficacia alla kermesse musicale. Uno spettacolo nel complesso ben orchestrato dal padrone di casa e dall'imprevedibile Fiorello. L'unica nota stonata: il livello di alcune canzoni in gara che non è stato completamente lineare rispetto alle aspettative.

