71° Festival di Sanremo: Ghemon fa il pieno di streaming, la sua “Momento perfetto” supera quota mezzo milione

Ghemon in conferenza stampa streaming

Ghemon ha già raggiunto un primo obiettivo con la sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo. La sua “Momento perfetto”, da quando è stata cantata per la prima volta sul palco dell'Ariston, ha superato il mezzo milione di streaming, dato non da poco nell'era della musica digitale. E il Festival serve anche a questo.

“Un Sanremo l'avrei sperato, ma due così no. Ho sempre voluto dire qualcosa di nuovo - ha commentato questa mattina Ghemon in conferenza stampa - lo facevo anche a scuola e, per questo, ero un solitario”.

E poi ironizza sulla classifica: “Se arrivo penultimo l'anno prossimo retrocedo nelle giovani proposte?”.

“Ho scritto la canzone “Momento perfetto” il 5 giugno, dopo il lockdown, quando sono tornato in studio - ha poi aggiunto - mi sentivo voglioso di dire con leggerezza che era il mio momento e volevo andare avanti. Un mio diario personale”.