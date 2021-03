Il presidente del Tennistavolo Regina si scaglia contro il Festival "Lo sport è fermo a paghiamo 250mila euro per Ibra!"

Il sanremese Raffaele Regina, storico appassionato di tennistavolo si scaglia contro la Rai per l’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo.

“Lo sport muore e l’ente di Stato, dopo l’ingaggio della compagna di Cristiano Ronaldo dell’anno scorso, quest’anno ha chiamato (con un compenso da 250mila euro) l’attaccante del Milan”. Non le manda a dire anche per i rimborsi di altri sportivi, che hanno partecipato o che parteciperanno alla kermesse canora.

“Quasi tutte le discipline sportive di Sanremo sono ferme e altre sono morte – prosegue Regina - a causa delle restrizioni Covid e le squadre del Tennistavolo Regina svolgono le attività agonistiche sempre in trasferta perché senza sede per le gare casalinghe e senza locali per gli allenamenti. Siamo fermi dal 1° marzo 2020, dovendo usufruire di palestre scolastiche fatiscenti che ad oggi rimangono ancora chiuse a causa della pandemia e fermi nell’organizzazione delle proprie manifestazioni”.