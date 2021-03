Ginnastica: la Riviera dei Fiori torna protagonista in una gara di artistica maschile a Genova

Dopo un paio di anni di assenza la Ginnastica Riviera dei Fiori torna ‘protagonista’ in una gara di ginnastica artistica maschile nella 2ª Prova del campionato regionale Silver individuale.

Alla palestra di Sant' Eusebio a Genova, sempre disponibile ad ospitare eventi di ginnastica del calendario FGI, molti i ginnasti iscritti nelle varie categorie e livelli, segno che anche nelle difficoltà, la associazioni liguri non si sono arrese e tra mille problemi hanno continuato ad allenare i loro atleti agonisti in attesa di un ritorno in palestra dei giovanissimi ancora all’aperto(cosa non ottimale per le nostre discipline tecniche che necessitano di attrezzature adeguate).

Due i ginnasti del sodalizio matuziano in gara, entrambi della categoria Allievi 1 (classe 2011, i più giovani in gara), che oltre all’emozione della gara hanno vissuto una giornata intensa trovandosi, per la prima volta, in una palestra con tutti gli attrezzi della maschile montati e nel confrontarsi con ginnasti di altre Società. Buon 7° posto per Andrea Gazzano e 8° Yan Rybaltousky seguiti in campo gara dai tecnici Damiano Giunta e Giulia Bellone.

L’esperienza è stata positiva, e nostro vivaio maschile può contare su numeri interessanti che potranno aumentare nell’era post virus avendo nuovamente disponibile la palestra all’interno del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori ben attrezzata per la GAM e per le discipline acrobatiche del Teamgym (esordio in gara il 20/21 marzo a Monterotondo, Roma) e del Trampolino Elastico (Milano 13/14 Marzo).Sarà poi il Comitato Regionale Liguria ad organizzare, in collaborazione con la Ginnastica Imperia e la Riviera dei Fiori la 1ª prova del campionato di squadra di Teamgym zona tecnica 1 (Piemonte, Valle D’ Aosta, Lombardia e Liguria) in programma al palasport Città di Imperia sabato 27 marzo.

Per la sezione ritmica sabato e domenica prossima saranno ben 23 le ginnaste iscritte alla 2ª prova individuale Silver (Quiliano) e la settimana successiva sarà la volta delle Gold iscritte al campionato nazionale di serie C che scenderanno in pedana a Cantalupa (Torino) per la 1ª Prova. Nello stesso fine settimana, sempre a Quiliano, avremo alcune squadre che parteciperanno alla 1ª Prova della serie D. Per l’artistica femminile gli atleti ponentini saranno presenti alla 2ª prova individuale silver a Genova il 20 marzo.

La stagione agonistica entra nel vivo e Ginnastica Riviera dei Fiori arriverà agli appuntamenti adeguatamente preparata grazie al lavoro portato avanti in questi difficili ultimi mesi dallo staff tecnico societario, dai dirigenti che hanno cercato di avere disponibili gli spazi per allenarsi e i ginnasti e le famiglie che hanno fiducia e sostengono la società con entusiasmo.