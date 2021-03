Automobilismo: 68° Rallye Sanremo, l’apertura delle iscrizioni avvicina la partenza della gara

L’apertura delle iscrizioni di martedì 2 marzo, mette pubblicamente in evidenza tutti i meccanismi della macchina organizzativa del 68° Rallye Sanremo, seconda prova del Campionato Italiano Rally, che aprirà la stagione del Campionato Italiano Rally Junior ed è valido per il FIA European Trophy – Alps di cui è la prima gara in calendario.

Il 68° Rallye Sanremo si svolgerà nella Citta dei Fiori da giovedì 8 a domenica 11 aprile, richiamando i concorrenti l’8 aprile per le verifiche sportive e le ricognizioni e l’apertura del parco assistenza a partire dalle ore 16.00 del pomeriggio. La giornata di venerdì 9 aprile sarà dedicata alle verifiche tecniche, fra le ore 16.00 e le ore 20.00, con un’appendice per i piloti non prioritari la mattina successiva. Sabato 10 aprile sarà la giornata in cui i motori delle auto da rally si accenderanno, a cominciare dallo Shake Down a San Romolo fra le 8.00 e le 12.30. Fatti gli ultimi ritocchi prima della gara, alle ore 16.15 si accenderanno anche i cronometri, con la partenza ufficiale del rally dal parco assistenza presso la Vecchia Stazione. Alle ore 17.00 il primo concorrente scatterà sulla prima speciale la Power Stage televisiva di Bajardo di due chilometri, per poi tornare a Sanremo in Parco Assistenza per il riposo notturno.

Domenica 11 aprile seconda parte di gara, decisamente più lunga con le sue sette prove speciali, sul doppio passaggio San Bartolomeo, Colle d’Oggia e Vignai, e gran finale con la speciale più lunga, la Cesio-Carpasio di 20,75 km, prima di chiudere la gara alla Vecchia Stazione di Sanremo alle ore 18.30 con l’arrivo e le premiazioni. Il 68° Rallye Sanremo, le cui iscrizioni chiuderanno martedì 23 marzo, misura 437,34 km di cui 90,93 di tratti cronometrati suddivisi in otto prove speciali.

Come è tradizione da sette anni, alla gara valevole per il CIR è abbinato il 36° Sanremo Rally Storico, valido per il Campionato Europeo Rally piloti e navigatori, per il Trofeo FIA Team, per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, che si svolgerà su una distanza di 448,90 km di cui 135,10 km suddivisi in 14 prove speciali. Le iscrizioni al 36° Sanremo Rally Storico sono aperte da martedì 2 marzo e chiuderanno, contestualmente al Rallye Sanremo, martedì 23 marzo. Oltre alle due gare titolate nello stesso fine settimana e sulle stesse prove speciali si svolgerà la 22esima edizione del Rally delle Palme e la 35esima edizione della Coppa dei Fiori di regolarità