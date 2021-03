Gli opinionisti di Sanremonews.it commentano la prima serata del Festival (Video)

La prima serata del Festival senza pubblico, in un teatro Ariston vuoto è stata archiviata con tantissimi commenti e riflessioni. Le ultime settimane di avvicinamento alla kermesse musicale sono state contornate da numerose polemiche, che però appena si sono accese le luci sul palco sono svanite nel nulla. Infatti, fin dalle prime battute si è percepito subito un segnale di distensione in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. Una volta in onda, tutto si è svolto in maniera regolare, come da scaletta, forse con meno pretese rispetto alle passate edizioni. Sicuramente verrà ricordato come uno degli eventi più strani di sempre.

Adesso però ascoltiamo ai microfoni di Sanremonews.it i commenti dei nostri speciali opinionisti sull'andamento della prima serata del Festival.

Vi ricordiamo che il cast è composto da voci e volti noti della musica italiana.

A prendere per primo la parola è Maurizio Scandurra, giornalista e saggista cattolico, nonché critico musicale,

segue il cantautore e hitmaker Gatto Panceri,

a seguire il cantautore, batterista e compositore Valerio Liboni,

la cantante Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar

e dulcis in fundo il commento della cantautrice e hitmaker Mariella Nava.