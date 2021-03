Come funziona l'autoesclusione dal gioco d'azzardo online: Domande frequenti

Vuoi saperne di più sull'autoesclusione dal gioco d'azzardo online? In questo articolo troverai le risposte a tutte le domande più frequenti.

Hai problemi con il gioco e vorresti procedere con l'autoesclusione ?

? Ti sei stancato di essere dipendente dalle scommesse e vuoi trovare aiuto in qualcuno ?

? Hai proceduto in passato con l'autoesclusione e adesso vuoi ritornare a giocare e non sai come fare?

Insomma, queste sono solo alcune delle domande a cui troverai risposta in questo articolo. Se sei interessato a questo argomento e ti ritrovi in una di queste situazioni, non devi far altro che continuare a leggere.

Perché richiedere l'autoesclusione?

Scommettere è sicuramente divertente. Se lo facciamo in molti c'è un motivo, infatti il mondo delle scommesse può dare una forte scarica adrenalinica e farci provare del piacere. Quando si gioca con controllo e si tengono a bada le proprie emozioni, le scommesse sono divertenti. Il problema giunge nel momento in cui si perde il controllo di qualsiasi emozioni e si inizia a scommettere più del dovuto e senza alcun ritegno.

Quando ci si ritrova in questa situazione è sicuramente consigliabile fermarsi un attimo e richiedere aiuto. In Italia esiste il regime dell'autoesclusione, attraverso cui facendo richiesta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il proprio account può essere disattivato da qualsiasi casinò con licenza AAMS per un tempo indeterminato oppure per un periodo determinato (30, 60, 90 giorni).

Come procedere con l'autoesclusione?

Per procedere con l'autoesclusione dovrai:

Andare sul sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Accedere con le tue credenziali SPID .

. Richiedere l'attivazione dell'autoesclusione.

Se non possiedi lo SPID dovrai rivolgerti direttamente al concessionario, quindi al casinò online su cui scommetti e richiedere aiuto al servizio d'assistenza clienti. Tutti i siti con licenza AAMS devono permettere al giocatore di autoescludersi dal gioco e supportarlo in questo processo. L'autoesclusione se viene richiesta direttamente al casinò è valida solo ed esclusivamente su quel casinò e non su altri.

Dove è valido il regime di autoesclusione?

Il regime di autoesclusione richiesto all'Agenzia delle Dogane e Monopoli è valido solo sui siti che hanno una licenza ADM-AAMS. Se un casinò o un bookmaker ha un'altra licenza straniera non subirà questo provvedimento. Ricordati che in Italia si può scommettere legalmente solo sui siti che posseggono una licenza riconosciuta dallo stato.

Si può giocare nonostante l'autoesclusione?

Sì è possibile scommettere nonostante l'autoesclusione su tutti quei siti che non hanno una licenza AAMS. Tuttavia se vuoi saperne di più su come rimuovere l'autoesclusione puoi leggere l'articolo sulla rimozione dell'autoesclusione.

Spesso e volentieri molti scommettitori infatti si trovano in difficoltà perché dopo la richiesta avvertono il bisogno di ritornare a giocare. Se il provvedimento è a tempo determinato dovranno aspettare la scadenza delle tempistiche. Se è a tempo indeterminato dovranno fare richiesta per la rimozione dell'autoesclusione all'ADM tuttavia dovranno aspettare almeno 6 mesi dal momento di inizio dell'autoesclusione. Inoltre non è neanche detto che questa richiesta venga accettata.

Quando si è esclusi dal gioco non è possibile creare un nuovo account, depositare denaro sul proprio e scommettere, si potrà solo ed esclusivamente prelevare il denaro. In molti quindi cercano degli stratagemmi da applicare. Sicuramente il più comune è quello di utilizzare i dati del proprio partner per creare un nuovo account e scommettere con quello.

Questa non è di certo un'operazione eticamente corretta però se ne hai necessità nessuno ti può impedire di farla.

Perché alcuni utilizzano le VPN?

Un altro metodo per eludere le restrizioni derivanti dall'esclusione dal gioco sui casinò online è sicuramente l'utilizzo delle VPN. Le VPN sono delle reti virtuali in cui è possibile appoggiarsi per connettersi da server presenti in altri paesi. In questo modo si potrà accedere ai casinò online senza essere riconosciuti. Se il casinò online non richiede al momento dell'iscrizione una carta d'identità o qualsiasi altro documento potrai iniziare a scommettere senza alcun problema.

Perché dovresti pensarci due volte prima di rimuovere l'autoesclusione?

Prima di rimuovere l'autoesclusione dovresti sicuramente pensarci due volte. Ricordati che nessuno te l'ha imposta. Se l'hai richiesta lo hai fatto perché avevi un problema con il gioco. Non ritornare a scommettere in modo ossessivo se non hai il controllo delle tue azioni. Ne va non solo delle tue finanze ma anche dei tuoi rapporti con gli altri. Nonostante esistano dei metodi per eluderla, pensaci un po' su. Se ritieni che richiedere l'autoesclusione sia stato eccessivo oppure che questa non serva e che tu non abbia effettivamente un problema puoi fare richiesta di rimozione.

Prima di procedere all'autoesclusione si può attuare qualche altra azione?

Prima di fare una richiesta di questo tipo potresti attuare delle azioni che possono aiutarti a riprendere il controllo delle tue scommesse. Tutti i casinò online permettono di configurare un limite massimo mensile di deposito. In questo modo oltre ad una certa soglia di spesa al mese non andrai. Potresti iniziare ad adottare questo rimedio. Se non sai come impostarlo puoi richiedere al servizio di assistenza clienti sul sito. Se ti rendi conto che questa non è una misura sufficiente per te devi procedere con l'autoesclusione.