Tennis: concluso al TC Solaro si Sanremo il 1° appuntamento agonistico della stagione 2021 con il Fitpra Campionati italiani Fase 1 (foto)

Al Tennis Club Solaro sabato 27 e domenica 28 febbario il 1° appuntamento agonistico della stagione 2021 con il Fitpra Campionati italiani Fase 1 Qualificazione Regionale. Un weekend di sport ed entusiasmo su campi in terra rossa con una folta partecipazione degli atleti provenienti dai circoli di tutta la regione nel rispetto delle prescrizioni anticovid.

Due distinti tabelloni per gli incontri di singolare All Star maschile e femminile ed un tabellone per il torneo di doppio maschile.

Tra le donne il singolare All Star è stato vinto da Sabrina Scarfò del TC Qudrifoglio che si è aggiudicata la finale su Mortarotti Alice del Tc Sanremo con il punteggio di 4-1 4-2. Tra gli uomini la vittoria è andata a Filippo Caldani del Tc Solaro vincendo su Mirco Biancheri del Tc Sanremo con il punteggio 4/0 4/3. Il tabellone del doppio maschile ha visto la vittoria della coppia Marco Cagnaci e Mattia Cirelli sulla coppia Maurizio Schenardi e Franco Luciani del Tc Armesi con il risultato 4/2 2/4 10/7.

L’agonismo non è certo mancato ma di fatto ha prevalso la voglia di giocare a tennis divertendosi. Tutti i partecipanti nel clima di amicizioa che contradistingue gli incontri del TPRA hanno potuto godere della splendida giornata di sole .

Prossimo Appuntamento al Tennis Club Solaro il 13 e 14 Marzo con il Torneo FIT Rodeo IV Categoria e III Categoria Lim. 3.1 che prevede i tabelloni Singolare Maschile e Femminile. Le iscrizioni sono già aperte presso la segreteria del circolo.