Equitazione: il Centro Equestre Val Nervia e Horse Club Nervia ai Campionati Regionali invernali liguri 2021 di salto ostacoli

Nei giorni scorsi, presso il Centro ippico Il Torrione a Tortona, si sono svolti i Campionati Regionali invernali liguri 2021 di salto ostacoli al quale hanno partecipato atleti dei Centri Ippici di tutta la Liguria. I due centri ippici della Val Nervia che hanno partecipato sono il Centro Equestre Val Nervia e Horse Club Nervia. Istruttore federale Greta Garancini.



I binomi che hanno preso parte in varie categorie sia di campionato sia open sono stati:

- Chloe Athina Bologna e il suo pony Zine El Quol hanno partecipato al loro primo Campionato pony e hanno ottenuto 1° posto nella 70 cm open

- Matilde Mazzulla & il suo Quotidien de la Lande hanno ottenuto un 2° posto in campionato facendo sempre degli ottimi percorsi

- Elisa Estienne & Splendid conseguono ottimo il 2° posto nella 100 del secondo

- Lorenzo Rango e he’s Amazing Am sempre in progressione con molti bei percorsi. Infine 1° posto per Giulia Pedalino & Raziel De Benoit.