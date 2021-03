71° Festival di Sanremo: ciclone Ibra in città, tutti a caccia del campione svedese (Foto)

Da qualche ora in città chi, come chi scrive, lavora nel mondo del Festival si sente rivolgere una sola domanda: “Hai visto Ibra?”.

Il ciclone Zlatan si è letteralmente abbattuto sulla città da quando, questa mattina, il campione svedese ha fatto il proprio esordio in sala stampa al Casinò.

L'obiettivo del nostro Tonino Bonomo lo ha immortalato sia all'ingresso del Casinò che sul suo yacht a Porto Sole. E questa sera il grande esordio sul palco del 71° Festival di Sanremo, un milanista in mezzo ai due conduttori neroazzurri Amadeus e Fiorello.