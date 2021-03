Pallamano: nonostante non si giochino i campionati l'Under 13 del Ventimiglia continua gli allenamentI

L'attività della Pallamano Ventimiglia prosegue, in questo periodo di Covid-19, grazie alla classificazione di ‘Sport di interesse nazionale’. Anche la categoria under 13 si può allenare e oggi il Presidente, Paola Nanni, presenta la formazione.

"In una situazione di normalità – ha detto - probabilmente sarei qui a raccontare i successi dei miei Leoncini. Sono invece qui a presentarvi comunque questa bella squadretta, formata da ragazzi nuovi e non che con entusiasmo continuano ad allenarsi, in attesa di poter riprendere l'attività a 360°".

La squadra Under 13 è formata da, in ordine sparso: Youri, Salvatore, Paolo, Nathan, Mattia, Samuele Matteo, Tommaso, Kevin. Sotto la guida dei loro allenatori, Ivano Perilli, Massimo Agnese e il nuovo arrivato Moreno Lupis, due volte a settimana seguono allenamenti che comprendono sia esercizi di motricità, che di vero e proprio avvicinamento alla pallamano e ai fondamentali movimenti tecnici.

“Loro sono il nostro futuro prossimo – prosegue il presidente – e ammiro la tenacia di questi ragazzini che, nonostante facciano solo allenamenti, sono sempre attenti ed entusiasti. Psicologicamente sappiamo che la tensione per una partita aiuta a mantenere viva la passione, ma purtroppo, per il momento, non hanno modo di confrontarsi in campionati o tornei, eppure, eppure sono qui. Gli allenatori sono molto bravi a mantenere vivo il loro interesse e loro a seguirli in questa avventura”.

“Importantissimo anche il ruolo dei genitori ovviamente - termina Paola Nanni - che hanno compreso come lo sport e l'aggregazione siano fondamentali per la crescita dei ragazzi, in particolar modo in questo periodo, seguendo scrupolosamente tutte le norme di sicurezza anti Covid".