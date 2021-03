71° Festival di Sanremo: Amadeus “Grazie alla città per l’ospitalità, le persone ci ringraziano per essere qui”. E poi l’annuncio: mercoledì Laura Pausini all’Ariston (Foto)

“Per me Sanremo inizia adesso”. Con queste parole un visibilmente emozionato Amadeus ha aperto la prima conferenza stampa del 71° Festival di Sanremo. “Ero emozionato l’anno scorso e lo sono ancora quest’anno, posso dire che finalmente ci siamo anche se è stato un percorso difficilissimo” ha poi aggiunto Amadeus.

Il conduttore e direttore artistico ha avuto parole importanti anche per la città e per la gente di Sanremo: “Grazie alla città perché è ospitale, tutti ci salutano carinamente, ci dicono che sono contenti che siamo qui e ci dicono grazie per non essere stati cancellati per un anno”.

Durante i loro interventi sia il sindaco Alberto Biancheri che Amadeus hanno ricordato la vittoria di Laura Pausini. Poi l’annuncio del presentatore: “Mercoledì Laura sarà al Festival”.

Chiaro anche il messaggio del direttore di Rai1, Stefano Coletta: “Il servizio pubblico deve non solo informare ma anche dare intrattenimento”.