‘Lo spettro autistico e (quasi) tutti i suoi colori’, corso online di Angsa Imperia aps

In occasione della Giornata sulla Consapevolezza dell’autismo, che anche quest’anno si svolgerà il 2 aprile 2021, Angsa Imperia aps organizza per giovedì 1° aprile 2021 dalle 17 alle 19 in modalità online il corso ‘Lo spettro autistico e (quasi) tutti i suoi colori’.

“Scopo della giornata e dell’intervento è quello di sensibilizzare il pubblico sulla comprensione e accettazione dello spettro autistico. In particolare nel corso, che sarà tenuto dalla dottoressa Francesca Loffredo, psicologa di riferimento dell’associazione locale, verranno presentati i diversi tipi di funzionamento autistico e illustrato il nuovo paradigma della neurodiversità.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti, ma per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione, Angsaimperia si riserva di limitare le iscrizioni al raggiungimento dei 300 partecipanti.

Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 29 Marzo 2021. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni: formazione@angsaimperia.it