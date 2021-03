Tiro con l'Arco: i risultati dell'ultima gara indoor della stagione 2020 – 2021

Ultima gara in-door stagione 2020 – 2021, organizzata dagli Arcieri Imperiesi. L'archery Club era presente con 13 Arcieri tra cui 12 che hanno conquistato il podio. Ecco i risultati:

Arco Olimpico Seniores Maschile:

2° Christian Fiandrini con un ottimo punteggio di ben 543 punti.

5° Filippo Ciaramitano

9° Fabio Pavone

e 1° di squadra

Arco Olimpico Seniores Femminile:

1° Antonella Merigone

2° Cecilia Pastorino

5° Helga Moraglia

e 1° di squadra

Arco Olimpico Juniores Maschile:

1° Damiano Vottero

2° Leonardo Taibi

4° Mattia Lanteri

e 1° di squadra

Arco Olimpico Ragazzi Maschile:

2° Leonardo Pavone

3° Federico Corradi

Anche in questa gara hanno gareggiato in una categoria superiore

Arco Compound Master Maschile:

1° Alberto Occoni

Arco Nudo Seniores Maschile:

2° Fabio Fornaccini

Entrambe le due giornate di gara, Sabato 27 e Domenica 28, gli arcieri erano accompagnati dall'istruttrice Laura Lorenzi. “La Situazione di difficoltà conseguente allo stato d'emergenza dovuta al COVID-19 ci ha posto di fronte ad una sfida epocale; che il nostro mondo è costretto ad affrontare. Il tiro con l'arco ha potuto continuare ad allenarsi e a competere in vista dei Campionati Italiani. L'impegno di portare avanti questo percorso di crescita non verrà mai meno per noi arcieri”.