Sci: l'imperiese Lucia Isnardi si aggiudica il trofeo Sci Club Frabosa specialità gigante categoria ragazzi femminile

È l’imperiese Lucia Isnardi la campionessa della provincia di Cuneo specialità gigante categoria ragazzi femminile.



Aggiudicandosi infatti il trofeo Sci Club Frabosa, l’atleta dello Sci Club Val Vermenagna, conferma il suo ottimo stato di forma e conquista, prima ligure della storia, l’importante trofeo, in un manche unica e con non buone condizioni di pista.

Sempre nella categoria ragazzi da segnalare le prestazioni di Lantrua Francesco e Cuzzilla Valeria, che con le migliori prestazioni stagionali, confermano la loro continua crescita, sempre per il Val Vermenagna e di Jacopo Acquarone, dello Ski College, terzo classificato e secondo imperiese a salire sul podio oggi.

Ottima prestazione, nella categoria Allievi, anche per Francesco Parodi, che si conferma fra i migliori della categoria, nel difficile campionato piemontese.

Prossimo impegno saranno ora le finali regionali, che si svolgeranno a Bardonecchia nella prima decade di Marzo.