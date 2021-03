Calcio: al 'Ciccione', la ASD Imperia batte il Derthona 2-0. La cronaca, il tabellino e le dichiarazioni di Matteo Fiani

IMPERIA-DERTHONA: primo tempo

17’ Donaggio ci prova con un tacco ‘alla Mancini’: è alto di poco

21’ Spoto, con un bel diagonale, sfiora il palo lungo

25’ capitan Giglio scende e crossa per Donaggio che aggancia ma, ancora col tacco, non impensierisce gli avversari.

27’ tiro di Malltezi dai 30 metri: alta di poco

30’ solito slalom di Giglio per Grandoni che dal limite dell’area fa partire un buon tiro, poi deviato

32’ risponde Spoto con una grande girata che però termina fuori

41’ da un lato tira Manasiev – bloccato da Dani – e dall’altro Di Salvatore: alto

IMPERIA-DERTHONA: secondo tempo

46’ IMPERIA IN VANTAGGIO! Gran discesa di Malltezi che serve Capra, l’appoggio è per Di Salvatore: il suo interno si insacca nell’angolino basso

49’ UNO DUE MICIDIALE DEI NERAZZURRI! E’ 2-0! Tiro-cross di Gnecchi e Capra spizza sul primo palo beffando Teti

53’ Malltezi sfiora il tris: contropiede manovrato dei nerazzurri e il classe 2001 va al tiro sfiorando il palo

69’ Malandrino dilaga sulla sinistra e serve Donaggio che si fa ipnotizzare da Teti, dentro l’area piccola.

80’ altra grande discesa di Malandrino sulla sinistra. La palla arriva a Gnecchi, il cui tiro vinee deviato in corner

86’ Andriolo sotto porta, chiama al miracolo Dani

89’ flipper in area nerazzurra: la palla termina fuori di poco

91’ Sassari fa partire un gran diagonale che sfiora il palo

90’+6 triplice fischio. L’Imperia vince 2-0 e vola a 39 punti.

IMPERIA 2-0 DERTHONA: il tabellino

IMPERIA - Dani; Malltezi, De Bode, Scannapieco (92’ Fazio), Malandrino; Giglio cap., Grandoni, Gnecchi; Di Salvatore, (75’ Minasso)Donaggio (92’ Fatnassi), Capra (88’ Sassari). All.: Conte

DERTHONA – Teti cap.; Gualtieri, Maggi (70’ Andriolo), Kanteh (60’ Mutti), Emiliano, Gjura (79’ Corbier), Concas, Manasiev, Varela, Cardore (64’ Cirio), Spoto (57’ Mangiano). All.: Pellegrini

MARCATORI: 46’ Di Salvatore, 49’ Capra

AMMONITI: Giglio, Malandrino (I), Spoto, Gualtieri, Concas(D)

NOTE: Recupero 1’ nel primo tempo e 6’ nel secondo

IMPERIA-DERTHONA: le dichiarazioni di Matteo Fiani

A fine partita, ha parlato Matteo Fiani (oggi in panchina al posto dello squalificato Alessandro Lupo): ”Nel primo tempo ci siamo adeguati ai loro ritmi, poi nella ripresa siamo usciti bene e abbiamo meritato la vittoria. Grazie anche alle indicazioni del Mister. La condizione fisica? E’ buona, è vero. I ragazzi corrono anche grazie alla motivazione. Sarò tifoso ma questa è una maglia pesante che va onorata sempre”.