Calcio: ecco i 20 convocati della Sanremese per la partita di domani contro il Gozzano

Questa mattina si è svolta la rifinitura in vista della gara in programma domani alle 14.30 allo stadio Comunale contro la capolista Gozzano. Il match, valido per la quarta giornata di ritorno, sarà a porte chiuse per le disposizioni anti Covid.



Prima della seduta la squadra si è soffermata in sala video e poi ha ricevuto la visita del proprietario Marco Del Gratta e del Direttore Generale Pino Fava che si sono intrattenuti con i biancoazzurri, incitandoli a dare il massimo in questa seconda parte della stagione.



Al termine dell’allenamento mister Andreoletti ha diramato la lista dei 20 convocati. Indisponibili Gennaro, Gerace, Gemignani, Murgia e Lo Bosco. Non convocati Del Ferro, Scarella e Felici.



In panchina, al posto del tecnico Matteo Andreoletti squalificato per tre turni dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata con l’Arconatese, ci sarà il suo secondo Roberto Correale.



PORTIERI: Dragone (’02), Giletta (’02).

DIFENSORI: Pici (’01), Mikhaylovskiy, Bregliano, Castaldo, Danovaro (’01), Ponzio (’01).

CENTROCAMPISTI: Demontis, Gagliardi, Doratiotto (’99), Fenati, Sturaro, Miccoli (’99), Lodovici (’04), Fava (’02).

ATTACCANTI: Romano, Convitto, Vita, Pellicanó (’02).



La gara tra Sanremese e Gozzano sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della squadra, con la telecronaca di Fabrizio Prisco e le riprese di Nico Cosentino.